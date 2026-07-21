В Рязани снова отключили свет на нескольких улицах

Во вторник, 21 июля, свет отключили по следующим улицам: Магистральная, Октябрьская, Промышленная, Сельских строителей, Бронная, Призаводская (Недостоево), Садовая (Недостоево), Школьная (Недостоево), Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево). Специалисты приступили к восстановлению.