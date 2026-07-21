В Рязани снова отключили свет на нескольких улицах
Во вторник, 21 июля, свет отключили по следующим улицам: Магистральная, Октябрьская, Промышленная, Сельских строителей, Бронная, Призаводская (Недостоево), Садовая (Недостоево), Школьная (Недостоево), Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево). Специалисты приступили к восстановлению.
В Рязани снова отключили свет на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
Во вторник, 21 июля, свет отключили по следующим улицам:
- Магистральная,
- Октябрьская,
- Промышленная,
- Сельских строителей,
- Бронная,
- Призаводская (Недостоево),
- Садовая (Недостоево),
- Школьная (Недостоево),
- Колхозная (Семчино),
- Советская (Семчино),
- Новостройка (Недостоево).
Специалисты приступили к восстановлению.