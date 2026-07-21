В Рязани произошло ДТП с участием такси

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, аварию заметили у Приокского путепровода. Информация о том, что произошло, не уточняется, но кадрах видно, что такси получило сильные механические повреждения боковой части. На месте работает полиция. Также отмечается, что движение затруднено.

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, аварию заметили у Приокского путепровода.

Информация о том, что произошло, не уточняется, но кадрах видно, что такси получило сильные механические повреждения боковой части.

На месте работает полиция. Также отмечается, что движение затруднено.