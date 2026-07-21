В Рязани после вмешательства прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами на территории одного из гаражных кооперативов Рязани. Во время проверки обнаружили несанкционированные свалки на территории кооператива и рядом с ним, а также факты сжигания мусора. По постановлению природоохранного прокурора виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами). Ему назначили штраф.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами на территории одного из гаражных кооперативов Рязани. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Во время проверки обнаружили несанкционированные свалки на территории кооператива и рядом с ним, а также факты сжигания мусора.

По постановлению природоохранного прокурора виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами). Ему назначили штраф.

После вмешательства прокуратуры незаконное размещение и сжигание отходов прекратили, а несанкционированную свалку ликвидировали.

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.