В Рязани нашли средневековый сосуд с синей краской

Во время раскопок в кремле Переяславля Рязанского археологи обнаружили фрагмент керамического сосуда с остатками синей краски. Находка датируется концом XIV — началом XV века. По словам исследователей, подобные находки крайне редки. Ранее на территории средневековой Руси емкости со следами красителей находили лишь дважды — в Новгороде и Киеве. Анализ показал, что краска содержала пигмент индиго и кальцит. Ученые считают, что сосуд неоднократно использовали для приготовления красителя.

Во время раскопок в кремле Переяславля Рязанского археологи обнаружили фрагмент керамического сосуда с остатками синей краски. Находка датируется концом XIV — началом XV века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале «Наука и жизнь» со ссылкой на исследование Павла Киреева из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

По словам исследователей, подобные находки крайне редки. Ранее на территории средневековой Руси емкости со следами красителей находили лишь дважды — в Новгороде и Киеве.

Анализ показал, что краска содержала пигмент индиго и кальцит. Ученые считают, что сосуд неоднократно использовали для приготовления красителя.

По оценке автора исследования, из-за большого объема сосуд вряд ли предназначался для хранения краски. Скорее всего, его использовали непосредственно при окрашивании тканей или кожи. В частности, такой емкости хватало, чтобы за один раз окрасить несколько квадратных метров ткани или небольшой свернутый лист кожи.

При этом определить, из какого именно растения был изготовлен краситель — местной вайды или привозного индиго, — современными методами невозможно. Однако исследователь предполагает, что использовалась именно вайда, широко распространенная на территории Руси.

Фото: журнал «Наука и жизнь».