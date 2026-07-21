В Рязани мотоциклист попал в ДТП

Авария произошла вечером 21 июля в Дашково-Песочне. Мотоциклист попал в ДТП на улице Зубковой. Очевидцы заметили его лежащим на обочине. Подробностей о его состоянии нет. На месте работают полицейские.