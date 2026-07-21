В Ростове-на-Дону погибла известная байкерша

По данным СМИ, 41-летняя София ехала на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», когда потеряла управление. Женщина врезалась в бордюр и вылетела на газон в разделительной полосе. После падения с мотоцикла она получила тяжёлые травмы. Её экстренно доставили в больницу, однако позже пострадавшая умерла в реанимации. Соната была известна в байкерском сообществе юга России. В мотокультуре она была более 15 лет, а с 2019 года активно участвовала в мотопробегах, фестивалях и путешествиях по Кавказу и другим регионам. У погибшей остались двое сыновей — 10 и 12 лет.

В Ростове-на-Дону погибла известная байкерша. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, 41-летняя София ехала на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», когда потеряла управление. Женщина врезалась в бордюр и вылетела на газон в разделительной полосе. После падения с мотоцикла она получила тяжёлые травмы. Её экстренно доставили в больницу, однако позже пострадавшая умерла в реанимации.

Соната была известна в байкерском сообществе юга России. В мотокультуре она была более 15 лет, а с 2019 года активно участвовала в мотопробегах, фестивалях и путешествиях по Кавказу и другим регионам. У погибшей остались двое сыновей — 10 и 12 лет.