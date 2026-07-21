В Госдуме предложили обязать банки сообщать клиентам об оформленных на них кредитах

В Госдуме хотят обязать банки и микрофинансовые организации сообщать россиянам о подписании от их имени кредитных договоров. Законопроект направлен на защиту людей от мошенников. Его рассмотрят на этой неделе. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оповещение предлагают сделать через контактные данные заёмщика или «Госуслуги» в течение 15 минут. В уведомлении предлагают прописывать индивидуальные условия; процентную ставку; сумму займа; срок возврата; информацию о возможности отказаться от получения кредита (если он больше 50 тыс. рублей).

В Госдуме предложили обязать банки сообщать клиентам об оформленных на них кредитах. Об этом сообщает RT.

В Госдуме хотят обязать банки и микрофинансовые организации сообщать россиянам о подписании от их имени кредитных договоров. Законопроект направлен на защиту людей от мошенников. Его рассмотрят на этой неделе.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оповещение предлагают сделать через контактные данные заёмщика или «Госуслуги» в течение 15 минут.

В уведомлении предлагают прописывать индивидуальные условия; процентную ставку; сумму займа; срок возврата; информацию о возможности отказаться от получения кредита (если он больше 50 тыс. рублей).