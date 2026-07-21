В Екатеринбурге пенсионера насмерть придавило деревом

Трагедия произошла в Заречном. 74-летний мужчина погиб в лесу. Он решил спрятаться от дождя среди сосен, но одна из сломанных ветром упала прямо на него. Спасти мужчину не удалось. По словам местных жителей, ураган налетел за считанные секунды и продлился совсем недолго, но порывы ветра повалили деревья на автомобили, заборы и дома. Сосны ломались, как спички, — всего упало не менее 30 деревьев, ещё часть погнулась, и их срочно надо спиливать.

В Екатеринбурге пенсионера насмерть придавило деревом. Об этом сообщается в соцсетях.

Трагедия произошла в Заречном. 74-летний мужчина погиб в лесу. Он решил спрятаться от дождя среди сосен, но одна из сломанных ветром упала прямо на него. Спасти мужчину не удалось.

По словам местных жителей, ураган налетел за считанные секунды и продлился совсем недолго, но порывы ветра повалили деревья на автомобили, заборы и дома. Сосны ломались, как спички, — всего упало не менее 30 деревьев, ещё часть погнулась, и их срочно надо спиливать.