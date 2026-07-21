Ушел из жизни художник Владимир Пименов

Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов умер 20 июля в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба РАХ. Владимир Пименов родился в 1941 году в подмосковном Зарайске. Художественное образование он получил в Рязани — окончил Рязанское художественное училище, после чего продолжил обучение во ВГИКе.

Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов умер 20 июля в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба РАХ.

Владимир Пименов родился в 1941 году в подмосковном Зарайске. Художественное образование он получил в Рязани — окончил Рязанское художественное училище, после чего продолжил обучение во ВГИКе.

С 1972 по 1976 год Пименов работал режиссером-постановщиком мультфильмов на киностудии «Беларусьфильм». Он входил в Союз художников России и Творческий союз художников России. В 2002 году ему присвоили звание народного художника РФ.

Главной темой творчества Владимира Пименова был его родной Зарайск. Этому городу посвящены циклы картин «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и другие работы.

Произведения художника выставлялись в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, а также за рубежом — в Белоруссии, Германии, Индии, Польше и Италии.

Фото: Российская Академия художеств.