Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Поднозов

Дмитрию Поднозову было 64 года. Мужчина скончался после болезни. Артист основал театр «Особняк» в 1989 году и прослужил там до последних дней. Дмитрий Поднозов снялся более чем в сотне проектов. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Мажор», «Тайны следствия», «Тест на беременность», «Улицы разбитых фонарей», а также по фильмам «Духless 2», «Ледокол», «Капитан Волконогов бежал», «Белый снег» и «Пророк. История Александра Пушкина».