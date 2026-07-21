Стало известно о новом правиле при назначении единого пособия

С 21 июля уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода только при условии, что ухаживает близкий родственник. Единое пособие назначается семьям с низкими доходами и имуществом. Ранее уход учитывался независимо от родства, но теперь это изменилось. Близкими родственниками считаются супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Уход должен длиться не менее десяти месяцев. Также с 21 июля изменится порядок проверки заявлений на единое пособие — проверка факта проживания будет проводиться по всем заявлениям, независимо от величины прожиточного минимума.

С 21 июля уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода только в том случае, если за ним ухаживает близкий родственник. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Единое пособие назначается семьям с низкими доходами и имуществом. Ранее уход за нетрудоспособным человеком учитывался как уважительная причина независимо от родства, но теперь это условие изменилось. Близкими родственниками считаются супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Также отмечается, что уход признается уважительной причиной, если он длится не менее десяти месяцев.

Также с 21 июля изменится порядок проверки заявлений на единое пособие. Теперь проверка факта проживания будет проводиться по всем заявлениям, независимо от величины прожиточного минимума.