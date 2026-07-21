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Рязанский суд признал сделки по продаже автомобилей недействительными
Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел гражданское дело по иску УФНС России по Рязанской области к ряду юридических и физических лиц о признании сделок недействительными. Налоговый орган утверждал, что руководство общества с ограниченной ответственностью, зная о наличии налоговой задолженности более 26 миллионов рублей, продало свои транспортные средства взаимозависимым лицам, чтобы избежать взыскания долгов. Суд согласился с доводами налоговой службы и признал сделки недействительными, обязав вернуть имущество первоначальному владельцу.

17 июля Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел гражданское дело по иску УФНС России по Рязанской области к ряду юридических и физических лиц о признании сделок недействительными. Об этом сообщили на сайте суда.

Налоговый орган утверждал, что руководство общества с ограниченной ответственностью, зная о наличии налоговой задолженности более 26 миллионов рублей, продало свои транспортные средства взаимозависимым лицам, чтобы избежать взыскания долгов.

Суд согласился с доводами налоговой службы и признал сделки недействительными, обязав вернуть имущество первоначальному владельцу.