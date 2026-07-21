Рязанские медики помогли мужчине, в глаз которого попал металлический осколок

В офтальмологическом отделении ОКБ им. Н. А. Семашко рязанские врачи оказали экстренную помощь пациенту с тяжелой производственной травмой глаза. Известно, что мужчина получил проникающее ранение правого глаза, когда металлический фрагмент попал в него во время работы с газовым резаком. На момент поступления у пациента было повреждение радужки и хрусталика, а также кровоизлияние и практически полная потеря зрения. Специалисты немедленно приступили к операции, в ходе которой выполнили первичную хирургическую обработку корнеосклерального ранения, удаление травматической катаракты и санация передней камеры глаза. Отмечается, что все действия медиков были направлены на сохранение глаза и максимальное восстановление его функций.

В офтальмологическом отделении ОКБ им. Н. А. Семашко рязанские врачи оказали экстренную помощь пациенту с тяжелой производственной травмой глаза. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Известно, что мужчина получил проникающее ранение правого глаза, когда металлический фрагмент попал в него во время работы с газовым резаком. На момент поступления у пациента было повреждение радужки и хрусталика, а также кровоизлияние и практически полная потеря зрения.

Специалисты немедленно приступили к операции, в ходе которой выполнили первичную хирургическую обработку корнеосклерального ранения, удаление травматической катаракты и санация передней камеры глаза.

Отмечается, что все действия медиков были направлены на сохранение глаза и максимальное восстановление его функций.