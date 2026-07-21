Рязанская область вошла в число лидеров по росту рождаемости в июне

Рязанская область вошла в число регионов с наиболее заметным ростом рождаемости в июне 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «С чего начинается Родина?», передает ТАСС. По ее словам, в июне суммарный коэффициент рождаемости вырос в 20 регионах страны. Наиболее существенный рост зафиксирован в Рязанской, Нижегородской областях и Чукотском автономном округе. Кроме того, в 15 регионах России выросло число третьих и последующих рождений. В число лидеров по этому показателю также вошла Рязанская область.

Рязанская область вошла в число регионов с наиболее заметным ростом рождаемости в июне 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «С чего начинается Родина?», передает ТАСС.

По ее словам, в июне суммарный коэффициент рождаемости вырос в 20 регионах страны. Наиболее существенный рост зафиксирован в Рязанской, Нижегородской областях и Чукотском автономном округе.

Кроме того, в 15 регионах России выросло число третьих и последующих рождений. В число лидеров по этому показателю также вошла Рязанская область.