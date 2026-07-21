Рязанец выиграл бронзу II этапа кубка России по гонкам на лыжероллерах

Соревнования прошли с 11 по 12 июля в Челябинске. За награды боролись 100 человек. Воспитанник спортивной школы «Алмаз» Андрей Алипкин занял третье место в масс-старте на 20 километров свободным стилем.