Россельхознадзор ограничил поставки овощей из Узбекистана

Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. Об этом сообщили в ведомстве. Под ограничения попала продукция, основную часть которой составляют овощи и зелень. В их числе белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, свекла, томаты, а также виноград.

Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. Об этом сообщили в ведомстве.

Под ограничения попала продукция, основную часть которой составляют овощи и зелень. В их числе белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, свекла, томаты, а также виноград.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов в поставляемой продукции. Оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение ввоза и распространения опасных карантинных организмов на территории России.

По данным ведомства, с начала 2026 года было выявлено 132 случая обнаружения карантинных объектов, в том числе вируса коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканской томатной моли, западного цветочного трипса и бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы.