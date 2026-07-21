Полицейские поймали в Рязани двух подростков за рулем мотоциклов без прав

Сотрудники полиции провели рейд, чтобы выявить нарушения на дорогах. В результате были задержаны 15-летний и 16-летний юноши. Их отстранили от управления мотоциклами, а транспортные средства отправили на штрафстоянку. На место происшествия вызвали их родителей. На подростков составили протоколы за управление мотоциклами без прав, что может привести к штрафу от 5 до 15 тысяч рублей. Также протоколы были составлены на родителей за передачу управления несовершеннолетним, что грозит штрафом в 30 тысяч рублей. Полицейские также подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что может обернуться штрафом от 500 до 2000 рублей.

В Рязанском округе полицейские остановили двух подростков, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции провели рейд, чтобы выявить нарушения на дорогах. В результате были задержаны 15-летний и 16-летний юноши. Их отстранили от управления мотоциклами, а транспортные средства отправили на штрафстоянку. На место происшествия вызвали их родителей.

На подростков составили протоколы за управление мотоциклами без прав, что может привести к штрафу от 5 до 15 тысяч рублей. Также протоколы были составлены на родителей за передачу управления несовершеннолетним, что грозит штрафом в 30 тысяч рублей.

Полицейские также подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что может обернуться штрафом от 500 до 2000 рублей.