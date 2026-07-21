Почти 700 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 13 по 19 июля специалисты Амбулаторно-травматологического центра Больницы скорой медицинской помощи оказали помощь 698 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Чаще всего рязанцы обращались с ушибами — такую помощь получили 260 человек. Еще 154 пациента поступили с переломами, 135 — с растяжениями, а 133 — с различными ранами. В БСМП напомнили, что травмпункт оказывает травматологическую, специализированную и неотложную помощи населению с травмами опорно-двигательного аппарата в режиме 24/7, без праздников и выходных.

С 13 по 19 июля специалисты Амбулаторно-травматологического центра Больницы скорой медицинской помощи оказали помощь 698 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Чаще всего рязанцы обращались с ушибами — такую помощь получили 260 человек. Еще 154 пациента поступили с переломами, 135 — с растяжениями, а 133 — с различными ранами.

В БСМП напомнили, что травмпункт оказывает травматологическую, специализированную и неотложную помощи населению с травмами опорно-двигательного аппарата в режиме 24/7, без праздников и выходных.