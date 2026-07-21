Песков: Россия проводит СВО, чтобы на Украине не было войск НАТО

Россия проводит специальную военную операцию для того, чтобы на территории Украины не находились войска НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, Москва не может допустить размещения военных контингентов стран НАТО и ЕС на Украине. «Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — сказал Песков, комментируя заявления о возможной подготовке к вводу европейских военных на украинскую территорию.

Россия проводит специальную военную операцию для того, чтобы на территории Украины не находились войска НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва не может допустить размещения военных контингентов стран НАТО и ЕС на Украине.

«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — сказал Песков, комментируя заявления о возможной подготовке к вводу европейских военных на украинскую территорию.

Также представитель Кремля сообщил, что Россия не ожидает улучшения отношений с Великобританией после смены премьер-министра, а планов по контактам Владимира Путина с новым главой британского правительства пока нет.

Кроме того, Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, используемым в интересах ВСУ, а учения российского военно-морского флота проводятся в соответствии с международным правом.