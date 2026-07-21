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Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область
Подробности глава региона написал в соцсетях 21 июля. «Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА», — отметил он. Также отмечается, что пострадавших и повреждений нет Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.

Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область. Подробности глава региона написал в соцсетях 21 июля.

«Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА», — отметил он. Также отмечается, что пострадавших и повреждений нет

Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.