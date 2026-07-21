Ночью над Рязанской областью отразили атакую БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего дежурными средствами ПВО перехвачены 209 украинских беспилотника. Помимо Рязанской области, их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.