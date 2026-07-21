Официальный курс доллара на 22 июля вырос до 78,55 рубля

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 22 июля. Согласно данным регулятора: доллар — 78,55 рубля (рост на 23,81 копейки); евро — 89,76 рубля (рост на 20,16 копейки); юань — 11,61 рубля (рост на 3,93 копейки).