Несколько автобусных маршрутов Рязани изменят схему движения 21 и 22 июля
В Рязани временно изменится схема движения городского пассажирского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ на Московском шоссе. Об этом сообщили в администрации города. Движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 10, корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто с 22:00 21 июля до 6:00 22 июля.
В Рязани временно изменится схема движения городского пассажирского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ на Московском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.
Движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 10, корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто с 22:00 21 июля до 6:00 22 июля.
На этот период автобусы будут следовать по измененным маршрутам:
- автобусы №№ 30М3, 41 М², 47 М², 50 М³, 53 М², 66 М², 68 М³, 71 М², 73 М², 75 М², 88 М² и 95 М² на участке между остановками «Вокзальная ул. «и «ТРЦ Премьер» поедут по Михайловскому шоссе, Московской улице и Шоссейному переулку в обоих направлениях, после чего вернутся на свои маршруты;
- автобусы № 7 и № 27 будут следовать до железнодорожного вокзала «Рязань-2»;
- автобус № 46М3 от остановки «Дом Художника» в обоих направлениях поедет по Северной окружной дороге, далее — по маршруту;
- движение троллейбусов на время проведения работ будет приостановлено.