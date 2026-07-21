Несколько автобусных маршрутов Рязани изменят схему движения 21 и 22 июля

В Рязани временно изменится схема движения городского пассажирского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ на Московском шоссе. Об этом сообщили в администрации города. Движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 10, корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто с 22:00 21 июля до 6:00 22 июля.

В Рязани временно изменится схема движения городского пассажирского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ на Московском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 10, корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто с 22:00 21 июля до 6:00 22 июля.

На этот период автобусы будут следовать по измененным маршрутам: