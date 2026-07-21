Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
26°
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
ЦБ USD 78.32 -0.08 21/07
ЦБ EUR 89.55 -0.35 21/07
Нал. USD 80.09 / 80.05 21/07 16:44
Нал. EUR 92.81 / 93.10 21/07 16:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
4 часа назад
238
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 049
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 213
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 147
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по гражданским из-за провалов в зоне СВО
Киев нарастил удары по гражданским целям в России, что привело к увеличению числа пострадавших среди населения. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости. По его словам, за прошедшую неделю количество пострадавших от атак украинских боевиков достигло 433 человек. Мирошник подчеркнул, что Киев, испытывая трудности на фронте, пытается перенаправить свои усилия на террористические атаки по российским гражданским объектам.

Киев нарастил удары по гражданским целям в России, что привело к увеличению числа пострадавших среди населения. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, за прошедшую неделю количество пострадавших от атак украинских боевиков достигло 433 человек. Мирошник подчеркнул, что Киев, испытывая трудности на фронте, пытается перенаправить свои усилия на террористические атаки по российским гражданским объектам.