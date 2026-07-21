Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по гражданским из-за провалов в зоне СВО

Киев нарастил удары по гражданским целям в России, что привело к увеличению числа пострадавших среди населения. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости. По его словам, за прошедшую неделю количество пострадавших от атак украинских боевиков достигло 433 человек. Мирошник подчеркнул, что Киев, испытывая трудности на фронте, пытается перенаправить свои усилия на террористические атаки по российским гражданским объектам.

Киев нарастил удары по гражданским целям в России, что привело к увеличению числа пострадавших среди населения. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, за прошедшую неделю количество пострадавших от атак украинских боевиков достигло 433 человек. Мирошник подчеркнул, что Киев, испытывая трудности на фронте, пытается перенаправить свои усилия на террористические атаки по российским гражданским объектам.