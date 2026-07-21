Минобороны заявило о поражении объектов в портах Одессы, Черноморска и Николаева
Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, ударами беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования были поражены: в порту Одессы — объекты портовой инфраструктуры, которые, по утверждению Минобороны, использовались для разгрузки и хранения военных грузов; в порту Черноморска — цех судоремонтного завода; в порту Николаева — сухогруз во время разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, ударами беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования были поражены:
- в порту Одессы — объекты портовой инфраструктуры, которые, по утверждению Минобороны, использовались для разгрузки и хранения военных грузов;
- в порту Черноморска — цех судоремонтного завода;
- в порту Николаева — сухогруз во время разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
Кроме того, как заявили в Минобороны, в Черном море были поражены морское судно типа «балкер» и два сухогруза, которые, по версии ведомства, перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.