МИД КНР: безвизовый режим для граждан России в Китае продлили до конца 2027 года

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом говорится в обновленном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте МИД КНР. Без визы россияне могут находиться в Китае до 30 дней с целью туризма, деловых поездок, посещения родственников и друзей, участия в обменных программах или транзита. В течение срока действия режима граждане России могут многократно въезжать в Китай без оформления визы. Ограничений по количеству поездок и общему числу дней пребывания не предусмотрено.

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом говорится в обновленном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте МИД КНР .

Ранее предполагалось, что режим завершится 31 декабря 2026 года, однако его решили продлить еще на год.

Без визы россияне могут находиться в Китае до 30 дней с целью туризма, деловых поездок, посещения родственников и друзей, участия в обменных программах или транзита.

В течение срока действия режима граждане России могут многократно въезжать в Китай без оформления визы. Ограничений по количеству поездок и общему числу дней пребывания не предусмотрено.