Книги об СВО включили в список патриотической литературы для школьников

Минпросвещения опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек. Среди книг современных авторов — произведения о военной операции на Украине: Раздел «Za наших» в списке литературы для 5-9 классов включает книги «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова. В тот же раздел перечня для 10-11 классов вошли произведения Николая Иванова «Суворовец Воевода», Олега Измайлова «Донбасс — сердце России», Александра Можаева «За чертой», Валерия Поволяева «Путь кочевника», Алексея Шорохова «Бранная слава», а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой «Поэzия русской зимы».