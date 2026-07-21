Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
26°
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
ЦБ USD 78.32 -0.08 21/07
ЦБ EUR 89.55 -0.35 21/07
Нал. USD 80.09 / 80.05 21/07 16:44
Нал. EUR 92.81 / 93.10 21/07 16:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
4 часа назад
238
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 049
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 213
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 147
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума продлила «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Программа действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно. При этом упрощенный порядок не распространяется на металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также самовольные постройки.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС.

Программа действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно.

«Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками», — подчеркнул председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При этом упрощенный порядок не распространяется на металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также самовольные постройки.

По данным Госдумы, за время действия программы россияне оформили около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними. Ранее срок действия «гаражной амнистии» истекал 1 сентября 2026 года.