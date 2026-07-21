Госдума продлила «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Программа действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно. При этом упрощенный порядок не распространяется на металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также самовольные постройки.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС.

Программа действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно.

«Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками», — подчеркнул председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При этом упрощенный порядок не распространяется на металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также самовольные постройки.

По данным Госдумы, за время действия программы россияне оформили около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними. Ранее срок действия «гаражной амнистии» истекал 1 сентября 2026 года.