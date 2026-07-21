Фильм «Мещера» вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу»

Фильм «Мещера» режиссёра Валерии Найденовой вошёл в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Съёмки картины, выросшей из студенческой короткометражки, проходили в Шиловском районе Рязанской области — в частности, в селе Лубонос. В работе над фильмом участвовали этнографы и специалисты Шиловского музея. Режиссёр планирует снять ещё одну ленту о шиловской мифологии. Фото: ТКР.

Фильм «Мещера» вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом пишет ТКР.

Фильм «Мещера» режиссёра Валерии Найденовой вошёл в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Съёмки картины, выросшей из студенческой короткометражки, проходили в Шиловском районе Рязанской области — в частности, в селе Лубонос.

В работе над фильмом участвовали этнографы и специалисты Шиловского музея. Режиссёр планирует снять ещё одну ленту о шиловской мифологии.

Фото: ТКР.