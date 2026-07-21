Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
27°
Срд, 22
23°
Чтв, 23
22°
ЦБ USD 78.55 0.23 22/07
ЦБ EUR 89.76 0.21 22/07
Нал. USD 79.75 / 80.20 21/07 18:15
Нал. EUR 92.81 / 93.10 21/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
9 часов назад
309
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 089
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 234
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Фильм «Мещера» вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу»
Фильм «Мещера» режиссёра Валерии Найденовой вошёл в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Съёмки картины, выросшей из студенческой короткометражки, проходили в Шиловском районе Рязанской области — в частности, в селе Лубонос. В работе над фильмом участвовали этнографы и специалисты Шиловского музея. Режиссёр планирует снять ещё одну ленту о шиловской мифологии. Фото: ТКР.

Фильм «Мещера» вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом пишет ТКР.

Фильм «Мещера» режиссёра Валерии Найденовой вошёл в программу кинофестиваля «Окно в Европу». Съёмки картины, выросшей из студенческой короткометражки, проходили в Шиловском районе Рязанской области — в частности, в селе Лубонос.

В работе над фильмом участвовали этнографы и специалисты Шиловского музея. Режиссёр планирует снять ещё одну ленту о шиловской мифологии.

Фото: ТКР.