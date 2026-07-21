Электричка Рязань-1 — Москва задержалась из-за смертельного происшествия на путях

На Казанском направлении Московской железной дороги произошло смертельное травмирование человека. По предварительной информации, происшествие случилось на перегоне Фаустово — Бронницы. Под электропоезд № 7045 Рязань-1 — Москва Казанская попал посторонний человек, который погиб. Из-за произошедшего электричка следует с опозданием примерно на 15 минут. Обстоятельства трагедии уточняются.