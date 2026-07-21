Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Оно опубликовано на сайте регионального МЧС. По данным синоптиков, с 15:00 21 июля до утра 22 июля на территории региона местами ожидаются ливневые дожди, грозы. Также ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с.