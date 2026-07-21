Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

За сутки в регионе зафиксировали 11 918 нарушений ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также выявлено 4 нарушения, совершенных пешеходами, 14 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 47 нарушений, связанных с тонировкой, а также 10 нарушений совершили водители мототранспорта.

Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За сутки в регионе зафиксировали 11 918 нарушений ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Также выявлено 4 нарушения, совершенных пешеходами, 14 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 47 нарушений, связанных с тонировкой, а также 10 нарушений совершили водители мототранспорта.