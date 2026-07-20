Житель Рязани через суд взыскал деньги по договорам займа

Советский районный суд Рязани частично удовлетворил иск о взыскании задолженности по договорам займа и процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Между двумя сторонами были заключены три договора займа. По условиям соглашений один из участников передал другому денежные средства, которые тот должен был вернуть с процентами в установленный срок. Истец смог подтвердить факт передачи денег по двум договорам. Ответчик свои обязательства по возврату средств и выплате процентов исполнял ненадлежащим образом, из-за чего образовалась задолженность.

Советский районный суд Рязани частично удовлетворил иск о взыскании задолженности по договорам займа и процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Между двумя сторонами были заключены три договора займа. По условиям соглашений один из участников передал другому денежные средства, которые тот должен был вернуть с процентами в установленный срок.

Истец смог подтвердить факт передачи денег по двум договорам. Ответчик свои обязательства по возврату средств и выплате процентов исполнял ненадлежащим образом, из-за чего образовалась задолженность.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии долга по двум договорам займа и частично удовлетворил исковые требования.

Решение суда пока не вступило в законную силу.