Женщина погибла в ДТП в Рязанской области, еще двое человек пострадали

Авария случилась днем 19 июля на 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Касимовском округе. Столкнулись Renault под управлением 42-летнего жителя Москвы и автомобиля «ВАЗ-2107» под управлением 26-летнего жителя Касимова. 71-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Оба водителя пострадали, им оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина погибла в ДТП в Рязанской области, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Авария случилась днем 19 июля на 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Касимовском округе. Столкнулись Renault под управлением 42-летнего жителя Москвы и автомобиля «ВАЗ-2107» под управлением 26-летнего жителя Касимова.

71-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Оба водителя пострадали, им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.