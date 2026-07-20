Ветеран СВО из Рязанской области, прошедший программу «СВОй бизнес», развивает собственное дело и стал героем сюжета федерального телеканала RT

Рязанец Тимофей Попов — участник специальной военной операции и федерального проекта «СВОй бизнес» поделился своей историей с журналистами телеканала RT.
После возвращения к мирной жизни Тимофей решил открыть собственное дело. Идея бизнеса выросла из многолетнего увлечения рыбалкой — сегодня он развивает проект в сфере аквакультуры, используя меры государственной поддержки для предпринимателей. Проект «СВОй бизнес» помогает участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и членам их семей получить необходимые знания для запуска собственного дела. В Рязанской области программа дополнена обучением с бизнес-тренерами, сопровождением экспертов Центра «Мой бизнес» и наставничеством действующих предпринимателей.
Рязанская область стала пилотным регионом в стране, где стартовал федеральный проект. Программа была разработана по инициативе Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет губернатор Павел Малков. Поддержку проекту оказывают «ОПОРА России» и Корпорация МСП.
История Тимофея Попова — пример того, как государственная поддержка помогает ветеранам СВО не только адаптироваться к мирной жизни, но и реализовать себя в предпринимательстве, создавая новые проекты в экономике региона.