В Улан-Удэ компания задушила мужчину возле подъезда

По словам очевидцев, компания из трёх мужчин и девушки выпивала во дворе. Внезапно в компании начался конфликт. Двое набросились на знакомого и задушили его, пока спутница пыталась их остановить. Всё происходящее зафиксировала камера подъезда. Участников конфликта задержали. Видео можно посмотреть по ссылке.