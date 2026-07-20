В Рыбновском районе после жалоб местных жителей убрали свалку гниющих овощей

В Рыбновском районе Рязанской области собственник сельскохозяйственного участка устранил захламление после предписания Россельхознадзора. Как сообщили в ведомстве, в мае 2026 года в управление поступили обращения жителей деревни Зеленино. Они пожаловались на антисанитарные условия и неприятный запах. Во время проверки инспекторы обнаружили на сельхозземле деревянные кубы с фруктами и овощами, которые сгнили и источали резкий запах.

В Рыбновском районе Рязанской области собственник сельскохозяйственного участка устранил захламление после предписания Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, в мае 2026 года в управление поступили обращения жителей деревни Зеленино. Они пожаловались на антисанитарные условия и неприятный запах.

Во время проверки инспекторы обнаружили на сельхозземле деревянные кубы с фруктами и овощами, которые сгнили и источали резкий запах.

Собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства. После этого специалисты провели повторное выездное обследование и установили, что захламление полностью устранено.