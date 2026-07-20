В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

В понедельник, 20 июля, в районе села Фатьяновка Спасского круга закроют движение по наплавному мосту через Оку. Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00. Оно связано с корректировкой понтонной конструкции мостовой переправы из-за изменения уровня воды.