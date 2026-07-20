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В Рязанской области выросло производство молока, мяса и яиц
В Рязанской области за первое полугодие 2026 года увеличилось производство продукции животноводства. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, за шесть месяцев хозяйства региона произвели 348 тыс. тонн молока, 76,7 тыс. тонн мяса и 778 млн куриных яиц. Глава региона отметил, что за последние десять лет производство молока в области выросло в 1,8 раза, мяса — в 2,1 раза, а яиц — в 1,9 раза.

В Рязанской области за первое полугодие 2026 года увеличилось производство продукции животноводства. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, за шесть месяцев хозяйства региона произвели 348 тыс. тонн молока, 76,7 тыс. тонн мяса и 778 млн куриных яиц.

Глава региона отметил, что за последние десять лет производство молока в области выросло в 1,8 раза, мяса — в 2,1 раза, а яиц — в 1,9 раза.

По словам Малкова, Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, а темпы увеличения производства превышают среднероссийские показатели. Это связано с развитием современных хозяйств и системной поддержкой отрасли.

Фото: соцсети Павла Малкова.