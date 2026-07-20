В Рязанской области выросло число ипотечных кредитов

По данным аналитиков, в Рязанской области за первые пять месяцев 2026 года количество ипотечных кредитов увеличилось на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний размер ипотечного кредита в январе — мае 2026 года составил 3,8 млн рублей, а доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2026 г. — 1,04%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составило 15,7.

В Рязанской области выросло число ипотечных кредитов. Об этом сообщает исследование РИА Новости.

По данным аналитиков, в Рязанской области за первые пять месяцев 2026 года количество ипотечных кредитов увеличилось на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Средний размер ипотечного кредита в январе — мае 2026 года составил 3,8 млн рублей, а доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2026 г. — 1,04%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составило 15,7.