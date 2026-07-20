В Рязани женщина устроила дебош во дворе жилого дома

Инцидент произошел днем 19 июля на улице Татарской. На кадрах видно, как женщина разбрасывает по двору мусор, а после бьет припаркованные машины ногами. Подробностей об инциденте нет.