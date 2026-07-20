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В Рязани врачи спасли 26-летнего молодого человека от рака
В рязанский онкоцентр обратился 26-летний молодой человек со злокачественной опухолью в прямой кишке. Опухоль достигала 9 сантиметров в размере, нарушала функцию органа, поэтому больному была предварительно наложена колостома. Врачи приняли решение провести мужчине одновременную химиолучевую терапию. Через месяц после завершения основного этапа, пациенту провели еще три курса химиотерапии для закрепления результата. После лечения произошла тотальная резорбция опухоли — новообразование полностью разрушено без остаточной ткани. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, функция прямой кишки полностью восстановлена. Он вернулся к трудовой деятельности и ведет активный образ жизни без признаков рецидива заболевания.

В Рязани врачи спасли 26-летнего пациента от рака. Об этом сообщает региональный минздрав.

В рязанский онкоцентр обратился 26-летний молодой человек со злокачественной опухолью в прямой кишке. Опухоль достигала 9 сантиметров в размере, нарушала функцию органа, поэтому больному была предварительно наложена колостома.

Врачи приняли решение провести мужчине одновременную химиолучевую терапию.

Через месяц после завершения основного этапа, пациенту провели еще три курса химиотерапии для закрепления результата.

После лечения произошла тотальная резорбция опухоли — новообразование полностью разрушено без остаточной ткани. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, функция прямой кишки полностью восстановлена. Он вернулся к трудовой деятельности и ведет активный образ жизни без признаков рецидива заболевания.