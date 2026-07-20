В Рязани столкнулись два автомобиля, движение затруднено
Об этом сообщили в соцсетях. Аварию заметили на улице Интернациональная. По словам очевидцев, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «BMW». На кадрах видно, что машины получили механические повреждения. Отмечается, что движение сильно затруднено. Информации об обстоятельствах инцидента и пострадавших пока неизвестна.
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Аварию заметили на улице Интернациональная. По словам очевидцев, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «BMW».
На кадрах видно, что машины получили механические повреждения.
Отмечается, что движение сильно затруднено.
Информации об обстоятельствах инцидента и пострадавших пока неизвестна.