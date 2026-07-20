В Рязани скорая спасла женщину с переломом позвоночника
Женщина получила травму во время ухода за растениями на улице. Рязанка упала на камень и ощутила резкую боль в спине, при которой у нее перехватило дыхание. Отмечается, что ранее женщина уже имела проблемы с позвоночником и перенесла операцию. Скорая диагностировала пострадавшей перелом позвоночника. Ее госпитализировали. Сейчас рязанка проходит лечение в стационаре.
В Рязани скорая спасла женщину с переломом позвоночника. Об этом сообщает региональный минздрав.
Женщина получила травму во время ухода за растениями на улице. Рязанка упала на камень и ощутила резкую боль в спине, при которой у нее перехватило дыхание. Отмечается, что ранее женщина уже имела проблемы с позвоночником и перенесла операцию.
Скорая диагностировала пострадавшей перелом позвоночника. Ее госпитализировали. Сейчас рязанка проходит лечение в стационаре.