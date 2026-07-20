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В Рязани прошел показ мод
Мероприятие состоялось 18 июля на Рязанской ВДНХ. Проект «От ремесла к подиуму» посвятили моде и культурному коду. Международный фестиваль состоялся во второй раз. Организаторы — Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», ООО «Резиденция традиций» — посвятили событие теме единства народов России.

В Рязани прошел показ мод. Об этом сообщает пресс-служба ЦРКИ.

Мероприятие состоялось 18 июля на Рязанской ВДНХ. Проект «От ремесла к подиуму» посвятили моде и культурному коду. Международный фестиваль состоялся во второй раз. Организаторы — Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», ООО «Резиденция традиций» — посвятили событие теме единства народов России.

По словам директора ЦРКИ, Евгения Кириченко, фестиваль стал примером успешного креативного продукта, способного демонстрировать творческие достижения на широкую аудиторию, а также мотивировать на создание чего-то нового, уникального, способного рассказать о связи авторов и их коллекций с культурным достоянием регионов нашей страны.

«У нас в регионе есть два народных промысла — Кадомский вениз и Михайловское кружево — на основе которых можно строить целые модные коллекции. Изделия мастеров могут стать и центральным элементом в одежде, и дополнительным аксессуаром. Важно отметить, что в этом году фестиваль масштабирован, список участников значительно увеличился — теперь это вся Россия и ближнее зарубежье. И мы не остановимся на этом. В будущем география станет еще шире, а в качестве площадки для фестиваля дополнительно будем привлекать и креативный кластер „Первая электростанция“, который обретет собственные деловые и арт-пространства», — подчеркнул Евгений Кириченко.

12 дизайнерских проектов из самых разных уголков страны и зарубежья в этот день представили свои работы на подиуме, сооруженном на Рязанской ВДНХ. Участниками гала-показа стали знаменитые авторы коллекций, созданных по мотивам и с включением древних промыслов.

Сергей Ефремов и Даша Брантова представили молодежную коллекцию «Мезень», в которой древний язык Мезенской росписи соединяется с люксовыми материалами и современной уличной эстетикой. Дизайнер из Иваново Ксения Новикова продемонстрировала на показе свой проект «Шуйская птица» — коллаборация с предприятием «Шуйские ситцы», которое работает уже на протяжении 200 лет.

Виктория Ермакова из Архангельска показала коллекцию «Морожены песни» по мотивам сказки писателя и художника Степана Писахова. Татьяна Бубнова из Ростова-на-Дону показала яркую коллекцию «Тихий Дон», а автор Евгения Байкулова — коллекцию предприятия «Венизное кружево» «Праздник без повода». Еще одна наша землячка Наталья Секач показала проект «Солнце в оконце» — это произведения из «цветной рязанской перевити», лоскутного шитья и украшений, созданных по историческим образцам.

Мохинур Комолова представила традиционные узбекские ткани в коллекции «Хумо» — искусство их создания включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Дервиши Верещагина» Катерины Кельгановой — часть этнокультурного проекта «Мода с акцентом», в котором русская и узбекская культуры соединяются в современном языке одежды. Виктория Хохрякова презентовала современное прочтение традиционного удмуртского костюма коллекцией «Дунне». Ксения Герасименко из Кинешмы показала, как выглядит «Душа леса». Анна Моренова из Шуи продемонстрировала «Кормление земли» — древний обряд, который совершали в Духов день.

Финалом гала-показа стала коллекция «Рязанская сказка» из почти 50 платьев, созданных под авторством художника Лизы Анисимовой по заказу правительства Рязанской области. В коллекции соединились образы рязанской природы, легенды и предания, традиционный женский костюм, мотивы Скопинской керамики, Михайловского цветного кружева, лозоплетения и древнего ткачества. Это авторское художественное переосмысление культурного наследия Рязанской земли, в котором народные художественные промыслы стали продуктом современного искусства.

Коллекция была презентована впервые. В будущем платья, посвященные Рязани, будут представляться на различных международных площадках.

Фото предоставлены ЦРКИ