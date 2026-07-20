В Рязани мигрантов доставили в военкоматы за нарушения

В ходе очередного рейда по поиску мигрантов, не вставших на воинский учет специалисты проверили 12 человек. Выявленных нарушителей доставили в военкомат. «Военные следователи постоянно проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учет бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство. Подобные мероприятия будут продолжены», — отметили в СК по рязанскому гарнизону.

В Рязани мигрантов доставили в военкоматы за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба СК по рязанскому гарнизону.

В ходе очередного рейда по поиску мигрантов, не вставших на воинский учет специалисты проверили 12 человек. Выявленных нарушителей доставили в военкомат.

«Военные следователи постоянно проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учет бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство. Подобные мероприятия будут продолжены», — отметили в СК по рязанскому гарнизону.