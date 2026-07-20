В Новгородской области женщина бросилась спасать тонущего сына и погибла вместе с ним
подхватило течением. Женщина кинулась за ребёнком, но выбраться из воды не смогли оба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
В Новгородской области женщина бросилась спасать тонущего сына и погибла вместе с ним. Об этом сообщает СК.
По данным СК, 37-летняя женщина отдыхала с 9-летним сыном на необорудованном берегу. Во время купания мальчика подхватило течением. Женщина кинулась за ребёнком, но выбраться из воды не смогли оба.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.