В Новгородской области женщина бросилась спасать тонущего сына и погибла вместе с ним

подхватило течением. Женщина кинулась за ребёнком, но выбраться из воды не смогли оба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.