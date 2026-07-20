В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 20 июля

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 20 июля. По данным ведомства, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» продолжили выполнение боевых задач, улучшив тактическое положение на ряде направлений и нанеся удары по подразделениям ВСУ. По информации ведомства, средствами ПВО за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотников самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 20 июля.

По данным ведомства, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» продолжили выполнение боевых задач, улучшив тактическое положение на ряде направлений и нанеся удары по подразделениям ВСУ.

По информации ведомства, средствами ПВО за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотников самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Минобороны также сообщило, что наиболее крупные потери, по его данным, понесла группировка ВСУ на направлении действий группировки «Восток» — до 505 военнослужащих за сутки.