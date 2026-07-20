У рязанки конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 30-летней местной жительнице, признанной виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Как установил суд, ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, она вновь села за руль нетрезвой. Суд назначил рязанке 240 часов обязательных работ, лишил ее водительских прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 30-летней местной жительнице, признанной виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, она вновь села за руль нетрезвой. Во время поездки на автомобиле Nissan Almera по улицам Рязани ее остановили сотрудники полиции.

Суд назначил рязанке 240 часов обязательных работ, лишил ее водительских прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.