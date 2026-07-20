Суд обязал Дирекцию дорог выплатить деньги рязанцу после ДТП

Советский райсуд Рязани вынес решение по гражданскому делу, в котором истец Ш. подал иск к ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП. В пресс-службе суда отметили, что разбирательство состоялось 8 июля 2026 года. В ходе рассмотрения дела установлено, что автомобиль истца получил механические повреждения из-за попадания в яму на автодороге. Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, так как факт и размер ущерба были подтверждены. Ответственность за содержание автодороги несет ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области», несмотря на заключение контракта с подрядной организацией АО «Рязаньавтодор».

Советский райсуд Рязани вынес решение по гражданскому делу, в котором истец Ш. подал иск к ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

В пресс-службе суда отметили, что разбирательство состоялось 8 июля 2026 года.

В ходе рассмотрения дела установлено, что автомобиль истца получил механические повреждения из-за попадания в яму на автодороге. Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, так как факт и размер ущерба были подтверждены.

Ответственность за содержание автодороги несет ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области», несмотря на заключение контракта с подрядной организацией АО «Рязаньавтодор».